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Экс-игрок "Зенита" Овсепян: в Армении не особо следят за Захаряном. Арсен выбрал сборную России. Это его право

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Бывший футболист "Зенита" и экс-наставник национальной команды Армении Саркис Овсепян поделился мнением по поводу Арсена Захаряна.
Фото: "Матч ТВ"
- В Армении не особо следят за Захаряном. В любом случае за Армению он играть не будет. Так что, если сможем чем?то помочь — поможем. А так он уже не особо интересен. Арсен выбрал сборную России. Это его право, - приводит комментарий Овсепяна "РБ Спорт".

Атакующий хавбек "Динамо" Арсен Захарян провел свой дебютный поединок за сборную России в матче против Хорватии (0:0). С того момента игрок сыграл в 6 встречах за команду Валерия Карпина и пока не отметился какими-либо голевыми действиями. В данный момент игрок в составе делегации российской сборной готовится к товарищескому спаррингу с Ираном. В этом сезоне Арсен провел 27 встреч за "Динамо". В этих матчах Захаряну удалось 3 раза поразить ворота соперников, а также 6 раз ассистировать своим партнерам. Ранее различные источники сообщали о том, что ради перехода в европейский клуб Захарян может сменить спортивное гражданство, но сторона игрока данную информацию всячески опровергала.


Захарян Динамо Сборная России
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Экс-игрок "Зенита" Овсепян: в Армении не особо следят за Захаряном. Арсен выбрал сборную России. Это его право
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