– Восхищаюсь Артемом Дзюбой и его стержнем. Он прошел через многое. Помню игру с "Краснодаром" после того самого видео. Перед матчем Дзюба лежит на массажном столе, смотрит в потолок. Просто сам не свой. Видно, что не думает об игре. Потом первый тайм, незабитый пенальти… Я подумал: ну все, сейчас он может сломаться. А он собрался, забил победный гол. После первого тайма мы стояли в подтрибунке, Мага сказал: "Пацаны, давайте, за Артема". И команда понеслась вперед, – приводит слова Мостового Sport24.
Несколько лет назад в сеть утекло интимное видео с участием Артема Дзюбы. В то время нападающий выступал за "Зенит". В первом матче РПЛ после резонансной ситуации сине-бело-голубые проигрывали после первого тайма со счетом 0:1, а сам форвард не реализовал пенальти. Однако после перерыва "Зениту" удалось перевернуть ситуацию и добиться волевой победы (3:1). Сам Дзюба стал автором победного мяча в той встрече.
За десять туров до окончания текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 48 очками уверенно возглавляет таблицу. На счету ближайшего преследователя "Ростова" 41 балл. Команда Валерия Карпина благодаря минимальной победе над "Химками" (1:0) на одно очко опередила в таблице "Спартак", который уступил в Оренбурге со счетом 0:2.
"Зенит" также допустил осечку в прошлые выходные, потерпев выездное поражение в Москве от ЦСКА (0:1). Автором победного гола в составе "армейцев" во втором тайме стал Федор Чалов. Следующий тур РПЛ после международного окна запланирован на начало апреля.
Андрей Мостовой – о первом матче Дзюбы после "слитого" видео: незабитый пенальти… Подумал: ну все, он может сломаться
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой восхитился психологической устойчивостью своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"