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Андрей Мостовой: после автогола Кудряшова в матче с Хорватией зашел к нему на страницу – 8000 комментариев за 40 минут

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о хейте болельщиков в социальных сетях.
Фото: Twitter
– Бывает, не реализуешь какой-то момент, и тебе пишет человек, который сделал ставку. Скидывает номер карты: "Давай присылай мне деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козел, не забил. На что мне теперь жить целый месяц?" Для меня это нонсенс.

Помню прекрасно момент [автогол Кудряшова в отборочной встрече ЧМ-2022 со сборной Хорватии]. После матча захожу в автобус и думаю: "Блин, это же что сейчас про Федю будут писать?" Зашел к нему на страничку – восемь тысяч комментариев за сорок минут… Конечно, люди порой бывают очень жестокими. Но это наша профессия. От этого никуда не деться, – приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, в решающей встрече квалификации к Кубку мира-2022 в Загребе команде Валерия Карпина нужно было не проиграть сборной Хорватии. Игра проходила в крайне плохих погодных условиях. Россияне на протяжении большей части игры отбивались и удерживали необходимый результат.

Судьбу противостояния решила срезка Федора Кудряшова в свои ворота. Этот автогол лишил нашу сборную первого места в группе и прямой путевки на мундиаль в Катар. Впрочем, в дальнейшем российский футбол был забанен на международной арене.

Сам Кудряшов недавно признался, что когда Хорватия заняла третье место на ЧМ-2022 в Катаре, один из болельщиков задал ему вопрос, поделились ли "шашечные" с ним бронзовой медалью.


Сборная России Кудряшов Мостовой Ан Зенит
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