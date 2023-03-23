По сведениям СМИ, за "Зенит" в матче против "Фенербахче" из Турции не сыграют россияне Михаил Кержаков и Андрей Мостовой, а также колумбиец Матео Кассьерра. Все три зенитовца остались в России.
"Зенит" и "Фенербахче" сыграют сегодня в Стамбуле. Средства, вырученные от матча, пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения. Михаил Кержаков в этом сезоне является основным голкипером коллектива с берегов Невы. Он провел 20 встреч в различных турнирах, в которых сумел 12 раз оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 10 голов. Российский атакующий полузащитник Андрей Мостовой набрал 6+4 по системе гол плюс пас в 27 поединках текущего сезона. Колумбиец Матео Кассьерра, играющий на позиции центрфорварда, 4 раза поразил ворота соперников в 24 играх. При этом на счету Матео 0 голов в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Кержаков, Кассьерра и Мостовой не сыграют за "Зенит" в матче против "Фенербахче"
Михаил Кержаков, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой не помогут "Зениту" в матче против "Фенербахче".
Фото: Матч ТВ