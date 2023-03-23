- Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены. 60 с лишним миллионов. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое. Моральную компенсацию получил. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога.
Напомним, одна в одной из зарубежных социальных сетей заблокировали аккаунт Дмитрия Хохлова из-за написания его фамилии. Российский тренер подал в суд на социальную сеть, а в октябре прошлого года стало известно, что Хохлов выиграл дело. Солнцевский районный суд Москвы обязал материнскую компанию социальной сети выплатить Хохлову 65 миллионов рублей. Хохлов работает в тренерском штабе "Сочи" с января 2023 года. Ранее специалист работал в краснодарской "Кубани", московском "Динамо" и волгоградском "Роторе".
Источник: "Матч ТВ"
Хохлов - о суде с социальной сетью: я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога. Денег до сих пор не получил
Тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов высказался о суде с зарубежной социальной сетью из-за своей фамилии.
РИА Новости