- Малком — хороший футболист, но действует на поле предсказуемо. Сборной он бы пригодился, но не в нынешних условиях. Снимут бан, и тогда можно будет им усилятся. Я ничего плохого в этом не вижу. Вспомните Марио Фернандеса, мы проходили через этот опыт и он положительный, - приводит мнение Граната Legalbet.
Новоиспеченный гражданин России Малком в этом сезоне в 26 встречах сумел отметиться 19 голами и еще оформить 7 ассистентских действий за "Зенит". Это лучшие показатели в российской карьере футболиста. При этом зимой в услугах зенитовца был заинтересован "ПСЖ", который хотел взять его в аренду с возможностью выкупа. Но руководство петербуржского клуба приняло решение не отпускать Малкома в Париж. Теоретически нападающий сможет сыграть за национальную команду России в 2024 году, но для этого необходимо пройти ряд процедур. На счету Малкома 1 гол в олимпийской сборной Бразилии (победный в финале Олимпиады в Японии против Испании), а также 3 мяча в различных юношеских командах южноамериканцев.
Гранат: Малком - хороший футболист, но действует на поле предсказуемо
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат поделился своим мнением по поводу игры Малкома.
Фото: ФК "Зенит"