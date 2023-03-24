- Прием замечательный - и на стадионе тоже. Возможно, не полный стадион, но те, кто пришел, создавал атмосферу. Мы в России отвыкаем от этого, - передает слова Карпина пресс-служба сборной России.
Товарищеский матч Иран - Россия завершился вничью со счетом 1:1, на гол полузащитника Антона Миранчука с пенальти на 28 минуте хозяева поля на 47 минуте ответили своим ударом с 11-метровой отметки в исполнении Мехди Тареми. По данным Федерации футбола Ирана, на игре присутствовало около 13 тысяч зрителей, которые создавали шумный антураж с помощью дудок-вувузел. После введения в Российской премьер-лиге системы персонализированного учета болельщиков Fan ID обычная посещаемость большинства матчей чемпионата России составляет несколько тысяч человек.
Карпин - об антураже матча со сборной Ирана: мы в России отвыкаем от атмосферы на стадионе
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил обстановку на тегеранском стадионе "Азади" во время товарищеской игры со сборной Ирана (1:1).
Фото: "РБ-Спорт"