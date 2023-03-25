По информации источника, Дюков встретился с членами совета директоров красно-белых. Одной из тем диалога стала работа арбитров на матчах московской команды.
Отметим, что это уже не первая встреча между представителями "Спартака" и руководства российского футбола. Чуть больше недели назад тренерский штаб красно-белых на закрытой встрече обсуждал с представителями судейского комитета работу арбитров. "Спартак" выражал явное недовольство решениями судей в нескольких последних матчах команды в РПЛ и Кубке России. В частности, представители московской команды жалуются на незасчитанные по правилам голы нападающего Александра Соболева.
Источник:"Спорт-Экспресс"
"СЭ": президент РФС Дюков обсудил с представителями "Спартака" работу судей
Президент РФС Александр Дюков провел встречу с представителями московского "Спартака", на которой обсуждалась в том числе работы судей.
РИА Новости