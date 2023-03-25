– Конечно, ЦСКА более мастеровитая команда, которая владела преимуществом. Мы играли от обороны, потому что не можем еще так играть. У нас же ребята были не профессиональные. Они закончили выступать после академии. Сейчас они возобновили карьеру.
Естественно, ЦСКА имел преимущество. Главное, что футбол понравился людям! В конце голос сорвал. Приятно ли мне обыграть ЦСКА? Такое даже присниться не могло, что я могу обыграть ЦСКА, – признался Кузнецов в интервью Sport24.
Сегодня московский ЦСКА на своем поле сенсационно уступил команде Медиалиги 2Drots в контрольном матче во время международной паузы. В концовке встречи на замену вышел специально приглашенный 40-летний ветеран Даниэль Карвальо, защищавший красно-синие цвета с 2004 по 2010 годы. В составе ЦСКА бразилец завоевывал Кубок УЕФА в 2005-м.
Встреча прошла на столичном стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу андердога. Гости уже на десятой минуте вышли вперед благодаря голу Владислава Ослоновского. При этих цифрах на табло соперники ушли на перерыв. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил счет. Спустя 12 минут форвард хозяев Федор Чалов с передачи Саши Зделара отквитал один мяч - 1:2. Однако на большее "армейцев" не хватило. Игра завершилась неожиданной победой 2DROTS.
Тренер 2DROTS Кузнецов: такое даже присниться не могло, что я могу обыграть ЦСКА
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился эмоциями от сенсационной победы над ЦСКА (2:1) в товарищеской игре.
Фото: 2DROTS