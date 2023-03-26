- Дзюба и его роль? Юмор, авторитет — все это есть как на поле, так и в команде, - приводит слова Куликова Sport24.
"Локомотив" подписал контракт, рассчитанный до лета этого года, с центрфорвардом Артемом Дзюбой в феврале 2023 года. С того момента форвард провел за коллектив из Москвы 3 встречи в российском первенстве, в которых ему удалось 4 раза поразить ворота соперников, а также отметиться 1 голевым пасом. Для того, чтобы совершить голевое действие Дзюбе требуется примерно 61 игровая минута. Локомотив за три весенних тура сумел выбраться из зоны стыков и теперь занимает 11 место, одержав три победы подряд. В 21 туре железнодорожники сыграют с "Пари НН".
Хавбек "Локомотива" Куликов: роль Дзюбы в команде? Юмор, авторитет
Российский футболист "Локомотива" Денис Куликов высказался по поводу роли в команде Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"