- По первым тренировкам такое ощущение, как будто бы он с нами тренировался все это время. Хорошо работает, состояние порадовало. Конате тот футболист, который вносит изюминку в игру. Конате нам даст разнообразие в атаке.
Ранее агент Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что игрок вернется к матчу 21-го тура РПЛ со "Спартаком".
25-летний Мохамед Конате, играющий на позиции центрального форвард, перешел в "Ахмат" летом 2021 года. В 20 матчах текущего сезона нападающий из Буркина-Фасо 9 раз отметился забитыми мячами, а также одной голевой передачей. В весенней части сезона форвард команды Сергей Ташуева пока не принимал участие в играх из-за травмы, полученной на тренировочном сборе.
Источник: Sport24
Ташуев: Конате вносит изюминку в игру "Ахмата"
Наставник "Ахмата" Александр Ташуев поделился мыслями об игровых кондициях вернувшегося после травмы нападающего Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"