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Ташуев: Конате вносит изюминку в игру "Ахмата"

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Наставник "Ахмата" Александр Ташуев поделился мыслями об игровых кондициях вернувшегося после травмы нападающего Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"
- По первым тренировкам такое ощущение, как будто бы он с нами тренировался все это время. Хорошо работает, состояние порадовало. Конате тот футболист, который вносит изюминку в игру. Конате нам даст разнообразие в атаке.

Ранее агент Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что игрок вернется к матчу 21-го тура РПЛ со "Спартаком".

25-летний Мохамед Конате, играющий на позиции центрального форвард, перешел в "Ахмат" летом 2021 года. В 20 матчах текущего сезона нападающий из Буркина-Фасо 9 раз отметился забитыми мячами, а также одной голевой передачей. В весенней части сезона форвард команды Сергей Ташуева пока не принимал участие в играх из-за травмы, полученной на тренировочном сборе.

Источник: Sport24


Конате Ташуев Ахмат
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