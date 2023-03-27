Футболист Ирака Рашид: Россия была бы на вершине в Азии. Каждый год бы выигрывала турниры АФК

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид заявил, что команда России могла бы становится чемпионами АФК каждый год и была бы на вершине азиатского футбола.

Фото: пресс-служба сборной России по футболу





Российский футбольный союз (РФС) является частью Европейской ассоциации футбола (УЕФА), однако из-за наложенной в феврале прошлого года бессрочной дисквалификации



Источник: - Если Россия перейдет в АФК, вы будете главным фаворитом турнира. Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет? Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда еще сложнее будет выиграть. Но, если это произойдет, вы будете на вершине в Азии и повысите уровень футбола.Российский футбольный союз (РФС) является частью Европейской ассоциации футбола (УЕФА), однако из-за наложенной в феврале прошлого года бессрочной дисквалификации сборная России не имеет права выступать в соревнования под эгидой европейской организации. Российская национальная команда вынуждена проводить только товарищеские матчи со сборными азиатского региона. Россияне сыграли с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Ираком. РФС в прошлом году создал специальную комиссию для изучения вопроса возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.Источник: "РБ Спорт"