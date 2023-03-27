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Пресс-служба "Спартака": Селихов приболел, находясь в расположении сборной России

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Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья голкипера красно-белых Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
28-летний вратарь оставался в расположении национальной команды, однако не принял участия в контрольных матчах сборной России с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) по причине болезни.

– Селихов приболел, находясь в расположении сборной России. Ничего страшного, в ближайшее время приступит к тренировкам в "Спартаке", – приводит ответ Зеленова Metaratings.

Ближайшую игру "Спартак" проведет уже в субботу, 1 апреля, на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" против "Ахмата". Стартовый свисток рефери раздастся в 16:30 по мск. За плечами Селихова восемнадцать игр текущего сезона в составе красно-белых. В пяти матчах ему удалось отстоять на ноль. Страж ворот "Спартака" пропустил 21 мяч в нынешней кампании.

Команда Гильермо Абаскаля набрала 40 очков по итогам 20-ти сыгранных туров. После поражения в Оренбурге (0:2) в предыдущем туре красно-белые опустились на третью строчку в таблице РПЛ. Москвичей обошел "Ростов", который в большинстве минимально обыграл "Химки" со счетом 1:0 и поднялся на второе место в чемпионате России, заработав 41 балл.


Спартак Селихов Зеленов
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