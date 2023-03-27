– Спасибо Ираку, что в первом тайме они нас простили. Иначе было бы совсем печально – было бы продолжение Ирана. Единственное светлое пятно в нашей команде – это Пиняев, который во втором тайме и решил исход игры. Мы видели, что первый тайм проходил еще с отголосками Тегерана. Если бы футболисты Ирака были чуть помастеровитее, то нам бы назабивали, и мы бы не знали, что делать во втором тайме. В конце первого тайма наши ребята чуть обозлились. Все равно остается множество проблем, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
25 марта команда Валерия Карпина добилась первой за шесть месяцев победы в товарищеском матче. На своем поле в Санкт-Петербурге сборная России обыграла Ирак со счетом 2:0. В первом тайме гости имели несколько реальных возможностей выйти вперед. Так, на девятой минуте грубо ошибся голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, который отдал неточную передачу за пределами штрафной площади.
Оплошностью стража ворот россиян воспользовался иранец, направлявший мяч в пустые ворота. От пропущенного гола нашу сборную спас полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов, который в отчаянном прыжке головой перевел мяч над перекладиной.
После перерыва дружина Валерия Карпина завладела инициативой и довела встречу до уверенной победы. Забитые мячи записали на свой счет Антон Миранчук и Сергей Пиняев, который в 18 лет стал самым молодым автором дебютного гола в национальной команде.
Мостовой: спасибо Ираку, что в первом тайме они нас простили. Иначе было бы совсем печально – продолжение Ирана
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой раскритиковал качество игры национальной команды в товарищеской встрече с Ираком (2:0).
Фото: "Чемпионат"