- Вильмар очень хорошо восстанавливается. Но мы пока не знаем, когда именно он вернется на поле. Нужно еще время. – приводит комментарий Поссо Sport24.
Опорный хавбек "Зенита" Вильмар Барриос травмировал плечо в поединке против "Химок" (3:2). Отметим, что без своего игрока петербуржцы чуть было не упустили победу над химчанами. После этого колумбиец не принимал участия в играх. Без него дружина Сергей Семака вылетела из Кубка России, проиграв Динамо (1:1, 4-5 пен.), а также уже в рамках российского первенства впервые с 2018 году уступила ЦСКА (0:1). СМИ сообщали о том, что Барриос не поможет "Зениту" в игре с "Уралом", а также имеет шансы пропустить матч с "Локомотивом" Артема Дзюбы.
Агент: пока не знаем, когда именно Барриос вернется на поле
Агент колумбийского полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о восстановлении игрока от повреждения.
Фото: ФК "Зенит"