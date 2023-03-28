- Сергей Пиняев — лучший футболист сборной России. Он очень хорош, топ-уровень! Уверен, впереди у него большая европейская карьера. Пиняев стажировался в "Манчестер Юнайтед"? Ничего себе! Тогда понятно, почему он так хорошо играет. Думаю, со временем он перейдет туда и будет разрывать АПЛ, - приводит мнение Рашида "РБ Спорт".
Сергей Пиняев своим голом помог России обыграть Ирак (2:0). После сольного прохода и обыгрыша защитника иракской сборной россиянин ударом в нижний угол сделал счет 2:0 в пользу дружины Валерия Карпина. Для Сергея этот гол стал первым в футболке сборной России. В данный момент Пиняев защищает цвета "Локомотива", куда перебрался этой зимой. Отметим, что еще в 14-летним возрасте атакующий полузащитник был приглашен на стажировку в английский "МЮ". В этом сезоне в активе Пиняева 5 голов и 3 голевых паса за 21 встречу. Сергею исполнилось 18 лет только в ноябре 2022 года.
Игрок сборной Ирака: Пиняев - лучший футболист сборной России. Он перейдет в "МЮ" и будет разрывать АПЛ
Иракский футболист Осама Рашид поделился впечатлениями от игры Сергей Пиняева в товарищеском матче против сборной России (0:2).
Фото: "Чемпионат"