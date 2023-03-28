- Пиняев — хороший футболист с отличными данными. Надо смотреть, как он будет проявлять себя в дальнейшем. А сейчас рекомендую всем не перехваливать его. Русский Месси у нас пропал в итоге, - приводит мнение Билялетдинова "Чемпионат".
Сергей Пиняев сумел отметиться голом в ворота Ирака (2:0) в своем третьем поединке за сборную России. Этой зимой атакующий полузащитник, которому только в ноябре 2022 года исполнилось 18 лет, пополнил состав "Локомотива" и сразу же смог завоевать место в основе московского коллектива. За 6 встреч Сергей забил один гол в ворота "Ахмата" (1:0). В первой части сезона Пиняев защищал цвета "Крыльев Советов". За волжан россиянин набрал 4+3 по системе гол плюс пас в 15 встречах. В 21-м туре Пиняев вместе с "Локомотивом" отправится в Нижний Новгород, где сыграет с местным "Пари НН". Отметим, что прозвище "русский Месси" получил воспитанник "Спартака" Денис Давыдов, играющий на позиции центрального нападающего. В данный момент 28-летний игрок выступает за "Химки", играя во второй лиге.
Билялетдинов: рекомендую не перехваливать Пиняева. Русский Месси в итоге пропал
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением по поводу Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"