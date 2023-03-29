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Хавбек "Урала" Сунгатулин – о матче с "Зенитом": какой будет результат, зависеть будет только от нас

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Российский футболист "Урала" Фаниль Сунгатулин поделился мыслями по поводу предстоящего матча 21-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: Матч ТВ
- Всегда интересно играть с командами, которые идут в лидерах, тем более с сильными. Надеюсь, что мы выиграем. Какой будет результат, зависеть будет только от нас, - приводит мнение Сунгатулина "Матч ТВ".

1 апреля в Санкт-Петербурге состоится поединок российского первенства между "Зенитом" и "Уралом". Команды подходят к этому матчу, проиграв в предыдущем туре своим соперникам. Петербуржцы минимально уступили ЦСКА (0:1), а екатеринбуржцы – "Динамо" (0:1). Для дружины Сергея Семака поражение от армейцев стал вторым в текущем сезоне РПЛ, а "Урал" проиграл впервые за 17 игр. Встреча первого круга между коллективами закончилась разгромной победой "Зенита". Голы на свой счет записали Малком, оформивший дубль, Мостовой и Родригао, забивший первый гол за команду из Санкт-Петербурга.

21-летний опорный хавбек Фаниль Сунгатулин провел в этом сезоне 22 игры за шмелей, в которых пока не сумел отметиться какими-либо результативным действиями. Отметим, что "Урал" и "Зенит" встречались на тренировочных сборах. Встреча закончилась со счетом 1:1. За команду Гончаренко забил Сунгатулин.


Сунгатулин Урал Зенит
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