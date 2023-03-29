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Федотов: Карраскаль на замене? Это конкуренция

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах нахождения колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля на скамейке запасных.
Фото: ПФК ЦСКА
- Карраскаль на замене? Это конкуренция. Дело за ним – отреагировать своей работой на тренировках и своим отношением. Он хорошо трудится. Разговоры о том, что у нас был конфликт? Никаких недопониманий нет. Каждый амбициозный футболист по-разному реагирует. Не каждый справляется с эмоциями в силу возраста или в силу своего воспитания. Нужно уметь правильно относиться к критике, - приводит комментарий Федотова телеграм-канал Севастьяна Терлецкого.

За первые три весенних тура ЦСКА дважды выиграл и потерпел одно поражение. Команда Владимира Федотова проиграла "Сочи" (2:0) Курбана Бердыева, разгромила "Крылья Советов" (4:0) и минимально обыграла лидера текущего розыгрыша РПЛ "Зенит" (1:0). В Кубке России москвичи сумели пройти по сумме двух матчей "Краснодар" (3:0, 0:1) и в данный момент ведут борьбу за выход в финал верхней сетки с "Крыльями Советов" (2:2, первый матч).

Колумбийский атакующий хавбек в осенней части сезона был одним из лидеров ЦСКА. Футболист провел 23 встречи, в которых набрал 5+6 по системе гол плюс пас, тратя на голевое действие примерно 322 игровые минуты. Но весной колумбиец потерял место в основе армейского клуба и выходит преимущественно со скамейки запасных.


ЦСКА Федотов Карраскаль
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