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Тюкавин – о возможном переходе в "Зенит": в России сейчас хочу играть только за "Динамо"

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Российский футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался по поводу возможного перехода в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
- Интерес от "Зенита"? Опять-таки - я ни с кем не общался. В России сейчас хочу играть только в "Динамо". Пожизненный контракт? Есть пример Антона Шунина, который провел всю карьеру в "Динамо". Но моя готовность на пожизненный контракт не значит, что я готов буду при этом только выходить на замену на 5-10 минут, - приводит комментарий Тюкавина Sport24.

20-летний центрфорвард Константин Тюкавин – выпускник академии "Динамо". За свой родной клуб россиянин сыграл 81 встречу, в которых сумел забить 22 гола, а также отдать 12 передач своим партнерам по команде. В этом сезоне форвард набрал 9+3 по системе гол плюс пас в 28 игре за коллектив из Москвы. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Тюкавина заинтересован "Зенит". Последними игроками, перешедшими из "Динамо" в "Зенит" были Юрий Жирков и Александр Кокорин. Трансфер состоялся зимой 2016 года.

В этом сезоне петербуржцы уверенно лидируют в таблице, имея в своем активе 48 очков. Идущее на 5-й строчке "Динамо" отстает от дружины Сергея Семака на 13 баллов. В 21 туре "Динамо" на своем домашнем поле встретится с "Сочи" Курбана Бердыева.


Динамо Зенит Тюкавин
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