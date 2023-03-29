- Интрига в РПЛ в борьбе за золото? Осталось 10 туров. Еще играть и играть. Еще ничего не решено и интрига может быть до последнего тура, - приводит мнение Ещенко "РБ Спорт".
На этой неделе РПЛ выйдет из паузы на игры сборных. По итогам 20 туров уверенно лидирует "Зенит", имея отрыв в 7 очков от "Ростова" Валерия Карпина и на 8 баллов опережая "Спартак" Гильермо Абаскаля. Отметим, что команде Сергея Семака еще предстоят очные поединки в дончанами и москвичами. Петербуржцы знают как конвертировать отрыв в чемпионство, так как последние 4 розыгрыша РПЛ выиграет именно "Зенит". Экс-спартаковец Андрей Ещенко имеет представление о чемпионской гонки. В сезоне 2016/2017 россиянин выигрывал золотые медали со "Спартаком" при Массимо Каррере.
Ещенко: интрига в РПЛ в борьбе за золото? Еще ничего не решено
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился соображениями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"