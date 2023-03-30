Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Пименов: Дзюба хорошо смотрится в РПЛ в 34 года, потому что уровень чемпионата упал. Лучшим в марте был Тюкавин

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов оценил присвоение звания лучшему футболисту марта в РПЛ форварду москвичей Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Ростов"
- Лучшим игроком марта я выбрал бы Тюкавина. Почему Дзюба так выглядит в 34 года в РПЛ? Артем хорош в штрафной, к тому же атакующая линия "Локомотива" выглядит убедительно. Еще уровень чемпионата упал, но смотреть его стало интереснее, потому что все команды РПЛ выровнялись по уровню, кроме "Зенита".

34-летний Артем Дзюба вернулся в чемпионат России после зимнего перерыва в сезоне, подписав контракт с московским "Локомотивом" до конца текущего периода соревнований. В марте нападающий сыграл за железнодорожников три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, два гола из которых стали победными для "Локомотива". Дзюба не был вызван на товарищеские игры сборной России с Ираном и Ираком. Форвард выиграл голосование, проводимое РПЛ, за звание лучшему футболисту марта.

Источник: "РБ Спорт"


Локомотив Пименов Дзюба Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Алексей Березуцкий - о причинах ухода из ЦСКА: 24 февраля 1
Алексей Березуцкий - о Чалове в "Базеле": у него были психологические проблемы из-за того, что не уехал в Англию
Тюкавин: не понимаю, зачем болельщики так жестко полоскают сборную России. Все же понимают, что происходит с футболом 1
Клотет: буду прививать игрокам "Торпедо" психологию победителей. Нам предстоит карабкаться из ямы
Тюкавин: агент просил не брать номер Дзюбы в сборной России, но я не мог от него отказаться
Ларин: Цымбаларь был главным юмористом в "Спартаке". Уборщица на базе хотела уволиться из-за него 1
Новый тренер "Торпедо" Клотет: российский футбол такой же конкурентноспособный, как и итальянский
Быстров - об отсутствии Лантратова в сборной России: пусть играет в клубе, доказывает
Головин - второй футболист "Монако" по размеру заработной платы
Шишкин: провести матч Россия - Китай - отличная идея! Футбол объединяет народы, так было всегда
Форвард сборной России Тюкавин: все время в Иране мне было как-то не по себе. Неуютно. Три дня провели без интернета 1
Булыкин - о скандальном видео АПЛ: просматриваются признаки дискриминации и расизма
Экс-массажист "Спартака": у Черенкова мышцы были как желе, студень. Ноги — как женские 2
Уткин: хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой 1
Тюкавин - о возможном переходе РФС в Азию: не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги