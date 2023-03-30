- Лучшим игроком марта я выбрал бы Тюкавина. Почему Дзюба так выглядит в 34 года в РПЛ? Артем хорош в штрафной, к тому же атакующая линия "Локомотива" выглядит убедительно. Еще уровень чемпионата упал, но смотреть его стало интереснее, потому что все команды РПЛ выровнялись по уровню, кроме "Зенита".
34-летний Артем Дзюба вернулся в чемпионат России после зимнего перерыва в сезоне, подписав контракт с московским "Локомотивом" до конца текущего периода соревнований. В марте нападающий сыграл за железнодорожников три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, два гола из которых стали победными для "Локомотива". Дзюба не был вызван на товарищеские игры сборной России с Ираном и Ираком. Форвард выиграл голосование, проводимое РПЛ, за звание лучшему футболисту марта.
Источник: "РБ Спорт"
Пименов: Дзюба хорошо смотрится в РПЛ в 34 года, потому что уровень чемпионата упал. Лучшим в марте был Тюкавин
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов оценил присвоение звания лучшему футболисту марта в РПЛ форварду москвичей Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Ростов"