- Бывают мышцы деревянные, забитые ноги. Бывают мышцы как студень, как у Феди Черенкова, с которым работал в "Спартаке". Когда первый раз делал ему массаж, не мог поверить, что это профессиональный футболист, потому что у него не мышцы — желе. Ноги — как женские. Но таков тип мышечного волокна.
Федор Черенков - легендарный полузащитник московского "Спартака" и сборной СССР. Футболист выступал за красно-белых с 1979 года по 1993 год, когда и завершил свою профессиональную игровую карьеру. Черенков играл в СССР и России только за "Спартак", а в карьере делал небольшой перерыв на выступления за французский "Ред Стар". Полузащитник трижды становился чемпионом СССР и один раз выигрывал чемпионат России. Черенков дважды признавался футболистом года в СССР. Легендарный игрок скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-массажист "Спартака": у Черенкова мышцы были как желе, студень. Ноги — как женские
Бывший массажист "Спартака" Николай Ларин поделился воспоминаниями о легендарном полузащитнике красно-белых Федоре Черенкове.
Фото: РИА Новости