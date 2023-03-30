По сведениям источника, именно на таких условиях стороны договорились досрочно расторгнуть трудовое соглашение. 50-летний уроженец Москвы покинул "Торпедо" в третьей декаде марта. По слухам, Талалаев обязался не давать интервью о работе в клубе на протяжении определенного времени.
На этой неделе черно-белые представили нового главного тренера команды. Им стал 45-летний испанец Жозеп Клотет, ранее возглавлявший итальянские клубы "Брешиа" и СПАЛ. За плечами нового наставника "автозаводцев" также работа в английском Чемпионшипе.
Андрей Талалаев продержался на своем посту всего пять месяцев. Под его руководством "Торпедо" проиграло 3/4 проведенных встреч. За 10 туров до финиша чемпионата России черно-белые являются безоговорочным аутсайдером РПЛ, набрав всего 10 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Торпедо" заплатит Талалаеву от 4 до 6 месячных окладов за расторжение контракта
Экс-главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев получит от московского клуба выплату в размере от четырех до шести месячных зарплат за прекращение сотрудничества.
Фото: ФК "Торпедо"