– Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артема квалифицированным футболистом. Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке.
Как только оба пункта у Дзюбы заработали, он начал классно играть. По хорошему, молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба в свои 34, но это уже их проблемы, как говорится, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В первой декаде февраля 34-летний нападающий Артем Дзюба заключил соглашение с "Локомотивом" до завершения нынешнего сезона. Экс-форвард сборной России ярко провел первый весенний месяц, удостоившись награды лучшему футболисту РПЛ по итогам марта.
Дзюба забил четыре гола в трех матчах, а также один раз ассистировал партнеру. "Железнодорожники" под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова показали 100% результат в марте и стремительно покинули опасную зону, переместившись с 14-го на 11-е место в таблице.
Канчельскис: Дзюба вернулся в российский футбол по-королевски. Молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на решение РПЛ признать нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу лучшим игроком чемпионата России в марте.
Фото: ФК "Локомотив"