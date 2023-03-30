Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: Дзюба вернулся в российский футбол по-королевски. Молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на решение РПЛ признать нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу лучшим игроком чемпионата России в марте.
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артема квалифицированным футболистом. Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке.

Как только оба пункта у Дзюбы заработали, он начал классно играть. По хорошему, молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба в свои 34, но это уже их проблемы, как говорится, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

В первой декаде февраля 34-летний нападающий Артем Дзюба заключил соглашение с "Локомотивом" до завершения нынешнего сезона. Экс-форвард сборной России ярко провел первый весенний месяц, удостоившись награды лучшему футболисту РПЛ по итогам марта.

Дзюба забил четыре гола в трех матчах, а также один раз ассистировал партнеру. "Железнодорожники" под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова показали 100% результат в марте и стремительно покинули опасную зону, переместившись с 14-го на 11-е место в таблице.


Канчельскис Локомотив Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Правительство РФ на основании указа президента Путина может частично отменить Fan ID в ближайшее время 2
Sport24: "Наполи" летом попытается заполучить защитника ЦСКА Дивеева
Мудрик – о первых месяцах в "Челси": однажды тот, кто называл меня неудачником, скажет, что я победитель. Время покажет 2
L'Equipe: де Брейне, Холанд и де Хеа – самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ 1
Сычев – об ошибке Кукуляка в матче "Зенит" – "Динамо": не апофеоз, а одна из многочисленных ошибок 1
Канчельскис: Дзюба вернулся в российский футбол по-королевски. Молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно 4
Нападающий "Динамо" Тюкавин – о фото в форме "Спартака": у меня реально нет красного в гардеробе 2
Фабрицио Романо: Хави продлит контракт с "Барселоной" по окончании сезона
Marca: Месси решил продлить контракт с "ПСЖ" до 2024 года
Мостовой: по уровню и игре сборная России недалеко уходит от тех команд, с которыми играла 1
Тюкавин: в команде относились к ситуации с юмором. Говорили Захаряну: "Какой "Челси"? Куда ты собрался? Тут сиди!"
Глава РФС Дюков: на сегодняшнем исполкоме не рассматривается вопрос перехода России в Азию 4
Тюкавин – о лучшем нападающем в истории РПЛ: Саша Кокорин. Большинство говорили мне, что я выбрал не того кумира
"РБ Спорт": "Торпедо" заплатит Талалаеву от 4 до 6 месячных окладов за расторжение контракта 4
Якубко: футбол в Азии движется вперед. Там соперники серьезного уровня эксклюзив