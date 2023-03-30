"Наполи" предпримет попытку трансфера защитника ЦСКА Игоря Дивеева этим летом? Эта информация не соответствует действительности", - цитирует Джунтоли "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов итальянского "Наполи".
23-летний Дивеев, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в ЦСКА из "Уфы" в июле 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в шесть млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах за "армейцев" во всех турнирах, в которых оформил 1+1 по системе гол плюс пас.
Спортивный директор "Наполи" опроверг информацию о возможном трансфере Дивеева
Спортдиректор "Наполи" Кристиано Джунтоли ответил на слухи об интересе неаполитанского клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Фото: "Матч ТВ"