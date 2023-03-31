- Летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову на базу "Рубина". Она на тот момент уже завела Telegram-канал, похвалила "Рубин" и писала, что тоже любит чак-чак. Рассчитывали пошуметь в медиапространстве и вообще поприкалываться. Это инфоповод и для СМИ. Тогда был момент, когда такие идеи хорошо заходили. Не сложилось, потому что вроде по графику не попадали — у нас сборы были в Казани.
Зарема Салихова покинула совет директоров московского "Спартака" в 2021 году, однако вместе с супругом Леонидом Федуном, который был владельцем красно-белых, продолжала оказывать влияние на клуб. Федун и Салихова окончательно покинули любые руководящие должности в "Спартаке" только летом 2022 года, когда было принято решение о продаже 100% акций клуба российской компании "Лукойл".
При Федуне "Спартак" последний раз становился чемпионом России в 2017 году. "Рубин" в прошлом сезоне вылетел из РПЛ и сейчас борется за выход в высший дивизион чемпионата России в Первой лиге.
Источник: "Чемпионат"
Экс-глава медиаслужбы "Рубина": приглашали Зарему Салихову в 2021 году. Рассчитывали пошуметь и вообще поприкалываться
Экс-глава медиаслужбы "Рубина" Иван Бодылевский признался, что клуб приглашал Зарему Салихову в 2021 году с целью сотрудничества.
Фото: ФК "Спартак"