- Это'О такой... Наставник по натуре. К нему в команде относились с огромным уважением. Или приезжаем в какой-то российский город. К гостинице явились камерунские студенты, человек десять. Просто поддержать. Развернули флаги. Он не просто вышел. Достал деньги, каждому в карман засунул какую-то копеечку. Они на такое и не рассчитывали!
Самуэль Это'О играл за махачкалинский "Анжи" с 2011 по 2013 год. Всего за российский клуб бывший нападающий сборной Камеруна сыграл 73 матча, в которых отметился 36 забитыми мячами и 16 результативными передачами. В составе "Анжи" камерунец не смог выиграть каких-либо трофеев. За свою карьеру Это'О выступал за такие клубы, как "Реал" Мадрид, "Барселона", "Челси", "Интер" и "Эвертон".Завершил карьеру знаменитый нападающий в 2019 году.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Экс-гендиректор "Анжи": Это'О - наставник по натуре. Раздавал деньги студентам в российский городах
Бывший генеральный директор "Анжи" Айваз Казиахмедов рассказал забавную историю об экс-форварде команды Самуэле Это'О.
Фото: "Чемпионат"