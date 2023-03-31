- Кого бы выделил из молодых тренеров? Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. У них есть результат. Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в "Торпедо". Сейчас с "Балтикой" лидирует в Первой лиге — и думаю, выйдет в РПЛ. Мой сын вышел в Высшую лигу с "Аланией". Потом играл в финале Кубка России.
Сергей Игнашевич играл под руководством Валерия Газзаева в ЦСКА, когда был футболистом. После завершения игровой карьеры экс-защитник армейцев стал тренером и работал в московском "Торпедо" с 2019 по 2021 год. Игнашевич не смог вывести "Торпедо" в Российскую Премьер-Лигу, после чего перешел на должность главного тренера в калининградскую "Балтику", где работает и сейчас.
Последним местом работы Владимира Газзаева, сына Валерия Газзаева, был "Туран" из второй лиги Казахстана. Российский специалист проработал там всего несколько месяцев, покинув клуб в апреле 2022 года. С тех пор Газзаев-младший является безработным. Ни в одном из клубов Владимир Газзаев не задерживался более чем на один сезон.
Источник: "Матч ТВ"
Валерий Газзаев: из молодых тренеров России могу выделить Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. У них есть результат
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев назвал своего сына Владимира и Сергея Игнашевича лучшими молодыми тренерами России.
Фото: Globall Look Press