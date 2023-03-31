Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
22:00
ОсасунаНе начат
П1 2.3X 2.85П2 3.9

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
21:30
БохумНе начат
П1 1.54X 4.4П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
22:00
МонпельеНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Валерий Газзаев: из молодых тренеров России могу выделить Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. У них есть результат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев назвал своего сына Владимира и Сергея Игнашевича лучшими молодыми тренерами России.
Фото: Globall Look Press
- Кого бы выделил из молодых тренеров? Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. У них есть результат. Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в "Торпедо". Сейчас с "Балтикой" лидирует в Первой лиге — и думаю, выйдет в РПЛ. Мой сын вышел в Высшую лигу с "Аланией". Потом играл в финале Кубка России.

Сергей Игнашевич играл под руководством Валерия Газзаева в ЦСКА, когда был футболистом. После завершения игровой карьеры экс-защитник армейцев стал тренером и работал в московском "Торпедо" с 2019 по 2021 год. Игнашевич не смог вывести "Торпедо" в Российскую Премьер-Лигу, после чего перешел на должность главного тренера в калининградскую "Балтику", где работает и сейчас.

Последним местом работы Владимира Газзаева, сына Валерия Газзаева, был "Туран" из второй лиги Казахстана. Российский специалист проработал там всего несколько месяцев, покинув клуб в апреле 2022 года. С тех пор Газзаев-младший является безработным. Ни в одном из клубов Владимир Газзаев не задерживался более чем на один сезон.

Источник: "Матч ТВ"


Газзаев Газзаев Вл Игнашевич Алания Балтика
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хиддинк: Акинфеев был вездесущ - мог поймать любой мяч. К тому же он отличная личность 1
Валерий Газзаев: из молодых тренеров России могу выделить Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. У них есть результат 4
Иван Карпов: Круговой из "Зенита" мог перейти в "Олимпиакос" за 3 миллиона евро
Судья Кукуян: с Джикией орали друг на друга во время матча с "Зенитом". Он понесся на меня, хотел желтую ему дать 3
Президент Fight Nights: популярнее обычного футбола медийный не станет, но он более популярен у молодежной аудитории
"Спартак" летом может продать большую часть легионеров. Точно останется только Промес 2
Хачатрян: за игроком "Краснодара" Сперцяном наблюдали скауты немецких и нидерландских клубов
"РБ Спорт": в "Торпедо" до конца текущего сезона будут двойные премиальные за победы 2
"СЭ": бюджет "Спартака" на 2023 год составляет 130-135 миллионов евро 7
Sport24: "Арис" сделал предложение "Фиорентине" по трансферу Кокорина
Экс-гендиректор "Анжи": Это'О - наставник по натуре. Раздавал деньги студентам в российский городах
Сычев: "Спартак" больше всех жалуется на судейство. Все должны быть в равных условиях
Дюков - о будущих соперниках сборной России: в списке есть страны из Азии, Африки и Латинской Америки. Европы - нет
Экс-глава медиаслужбы "Рубина": приглашали Зарему Салихову в 2021 году. Рассчитывали пошуметь и вообще поприкалываться
Агент Кокорина: Александр внес большой вклад в российский футбол. Молодые игроки росли и воспитывались на его игре