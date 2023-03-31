Генсек РФС Митрофанов: кулуарно вся футбольная Европа выступает за участие россиян в международных соревнованиях

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал об истинном отношении европейских футбольных чиновников к идее возможного возвращения российской сборной и клубов на международную арену.

Фото: РФС

– Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях. Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение.



Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол. Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации. Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям, – приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".



Генеральный секретарь Российского футбольного союза также поведал, что рабочая группа с участием представителей ФИФА, УЕФА и РФС проводит встречи с регулярностью почти раз в неделю в онлайн и офлайн-форматах. Как минимум одно совещание в две недели проходит в очном режиме. Местами проведения митингов являются швейцарский Ньон и другие европейские города. В частности, одно из мероприятий состоялось в Руанде во время конгресса ФИФА. Также стороны проводили переговоры в Милане.



В состав рабочей группы со стороны УЕФА входит генеральный секретарь и все его заместители. Также в обсуждении вопросов повестки принимает участие один из замов генсека ФИФА. Президент РФС Александр Дюков проводит встречи с высшим руководством УЕФА по видео и по телефону в еженедельном формате, а также осуществляет координацию работы российской стороны.