- "Факел" не почувствовал введение Fan ID? Лично я не заметил разницы. Когда с "Краснодаром" приезжал в Воронеж, было примерно такое же количество людей. Лично я не ощутил каких-то изменений.
Fan ID введен на всех стадионах РПЛ с декабря 2022 года. С тех пор "Факел" провел два домашних матчах в рамках чемпионата России. На игру с "Химками" 3 марта (1:1) пришли более 10 тысяч болельщиков. Сопоставимы цифры посещаемости наблюдались на матче с "Сочи" 18 марта (3:0). Вместимость домашнего стадиона "Факела" составляет чуть более 30 тысяч мест. Следующий домашний матч у воронежцев пройдет завтра, 2 апреля. Соперник - ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Факела": я не заметил разницы в количестве людей на трибунах после введения Fan ID
Полузащитник "Факела" Вячеслав Якимов заявил, что воронежцы не заметили изменений в посещаемости домашних матчей после введения Fan ID.
Фото: РИА Новости