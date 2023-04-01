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Спортивный директор "Пари НН" Кудряшов – о "приветике" Дзюбы: никто не сомневался, что он топ-футболист

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Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов прокомментировал слова форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес руководства поволжского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
– Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался, – приводит слова Кудряшова "СЭ".

Напомним, после разгромной победы над "Пари НН" со счетом 4:0 Дзюба, оформивший дубль, заявил: "Мне нужно было приветик передать в Нижний Новгород, чтобы разбирались в футболе".

Московский "Локомотив" крупно обыграл на выезде "Пари Нижний Новгород" (4:0) в рамках 21 тура чемпионата России благодаря дублю Артема Дзюбы. Дублем в составе гостей отметился 34-летний нападающий Артем Дзюба. Также мячи на свой счет записали капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов и вышедший на замену Антон Миранчук, который установил итоговый счет. Отметим, что 27-летний полузащитник забивает в третьем матче подряд - до этого он дважды поразил ворота в матче за сборную России.

"Локомотив" набрал 25 очков после 21-го тура и догнал по очкам "Урал", идущий десятым. "Пари НН" с 19 очками пока находится на 13 строчке и может опуститься на одну позицию по итогам тура.


Нижний Новгород Локомотив Дзюба
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