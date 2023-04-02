- Думаю, "Ахмат" может попасть в топ-5. Это наша цель. Хотим даже подобраться поближе к тройке лучших. Посмотрим, как дальше будет. В чем заключаются сильные стороны команды? Это "Ахмат", брат. "Ахмат" - сила, - передает слова Конате РИА Новости.
В рамках 21 тура Российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" сыграл на выезде вничью с московским "Спартаком" со счетом 0:0. После 21 сыгранного матча в активе бело-зеленых 33 набранных очка, подопечные Сергея Ташуева находятся на шестом месте, отставая от входящих в топ-5 "Динамо" и ЦСКА на 2 очка при игре в запасе у "армейцев".
Конате: "Ахмат" - сила, брат. Мы можем попасть в топ-5, это наша цель
Нападающий грозненского "Ахмата" Мохаммед Конате рассказал о перспективах команды в текущем сезоне.
Фото: РПЛ