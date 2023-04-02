- Считаю ли, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны? Блин, я чуть?чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб... Знаю, что где?то рядом. Догнать его до конца сезона? Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить. – приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".
Артем Дзюба ударно ворвался в весеннюю часть РПЛ. Выступая за "Локомотив", центрфорвард уже забил 6 голов в 4 встречах российского первенства и помог московскому коллективу подняться из зоны стыков. Россиянин отметился хет-триком в ворота "Ростова" Валерия Карпина (3:1), голом в ворота "Краснодара" (3:2), а вчера Артем помог железнодорожникам разгромить в гостях "Пари НН" (4:0), забив дубль. Дзюба вышел на 1 место среди голеадоров "Локомотива" в этом сезоне. В следующем туре Дзюба встретится со своим бывший клубом "Зенитом".
В данный момент у воспитанника "Спартака" 223 мяча за карьеру. Это на 10 меньше, чем у бывшего форварда "Зенита" Александра Кержакова (233). Примечательно, что игроки делят первую строчку лучших бомбардиров в истории сборной России. Оба нападающих забили по 30 голов. В августе Дзюбе исполнится 35 лет. Кержаков завершил карьеру в 2017 году.
Дзюба: Кержаков — величина, бомбардир всея Руси. Моя цель - обогнать его
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился своей целью до конца карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"