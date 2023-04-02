- Я не видел повторов. Рефери работал, старался. Со стороны мне казалось, что все было приемлемо. Никакой предвзятости к "Спартаку" со стороны судей я не вижу, - приводит комментарий Маслова "СЭ".
"Спартак" неважно стартовал во второй половине российского первенства. Команда одержала всего 1 победу над "Факелом" (3:2) в 4 встречах. Этот результат способствовал увеличению отрыва от лидирующего "Зенита" до 10 очков. Также дружина Гильермо Абаскаля пропустила вперед себя "Ростов" и теперь занимает 3-ю строчку. Отметим, что в поединке 18-го тура судья из Дмитрова Виталий Мешков не засчитал чистый гол Александра Соболева. А во вчерашней встрече с "Ахматом", по мнению ряда судейских экспертов, арбитр не наказал обе команды 11-метровым.
Маслов: не вижу никакой предвзятости к "Спартаку" со стороны судей
Защитник "Спартака" Павел Маслов подлился своей точкой зрения на судейство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"