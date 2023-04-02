Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
ЦСКА1 тайм
Ростов
19:00
ТорпедоНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Енисей
0 - 0 0 0
Краснодар-2Завершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Волга Ул
0 - 2 0 2
Волгарь2 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Алания1 тайм
Нефтехимик
17:30
Арсенал ТулаНе начат
Кубань
19:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
1 - 0 1 0
Саутгемптон2 тайм
Ньюкасл Юнайтед
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
2 - 2 2 2
АльмерияЗавершен
Реал Мадрид
17:15
ВальядолидНе начат
Вильярреал
19:30
Реал СосьедадНе начат
Атлетико
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
3 - 0 3 0
УдинезеЗавершен
Монца
0 - 1 0 1
Лацио2 тайм
Специя
0 - 1 0 1
Салернитана2 тайм
Рома
19:00
СампдорияНе начат
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
Вердер
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 1 3 1
ЛорьянЗавершен
Клермон
1 - 1 1 1
Аяччо2 тайм
Анже
1 - 1 1 1
Ницца2 тайм
Брест
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Нант
0 - 3 0 3
Реймс2 тайм
Монако
18:05
СтрасбурНе начат
ПСЖ
21:45
ЛионНе начат

Агент Богосаваца - об интересе ЦСКА: пока рано говорить о чем-то конкретном

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца Младен Ратковица рассказал об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Фото: ФК "Ахмат"
"Интерес ЦСКА? Сейчас многие клубы следят за ним, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Никаких предложений не поступало. Это все, что я могу сказать на данный момент", - цитирует агента Sport24.

Мирослав Богосавац, играющий на позиции левого защитника, защищает цвета "Ахмата" с июля 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего сербского игрока 20 сыгранных матчей за грозненский коллектив, в которых он отличился четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает серба в три миллиона евро.


Богосавац ЦСКА Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Головин - в основе "Монако" на матч против "Страсбура"
"Рубин" сыграл вничью с "Велесом" и упустил возможность сократить отставание от "Балтики"
Сарри: если от футбола останется только бизнес, то через 10 лет людям будет плевать на этот вид спорта
Гогниев - о 0:6 от "Краснодара": через тернии к звездам. На этом жизнь не останавливается 1
Медина пропускает матч ЦСКА с "Факелом" по семейным обстоятельствам
Агент Богосаваца - об интересе ЦСКА: пока рано говорить о чем-то конкретном 1
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом", продлив безвыигрышную серию в РПЛ до 5 матчей
"Краснодар" отправил шесть безответных мячей в ворота "Химок" 5
Байрамян: всегда вспоминаю Гамулу добрым словом. Спрашиваете, и у меня улыбка сразу появляется 2
"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении Фати летом
Агапов, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА на матч против "Факела" 3
"Крылья" и "Оренбург" играют вничью, герой матча со "Спартаком" Воробьев сравнял счет
Юсупов: При Федотове и Гаранине "Сочи" играл авантюрней, чем при Бердыеве
Маслов: не вижу никакой предвзятости к "Спартаку" со стороны судей 8
Алаев: Дзюба – звезда. Для РПЛ хорошо, что Артем феерит 3