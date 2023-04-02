"Интерес ЦСКА? Сейчас многие клубы следят за ним, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Никаких предложений не поступало. Это все, что я могу сказать на данный момент", - цитирует агента Sport24.
Мирослав Богосавац, играющий на позиции левого защитника, защищает цвета "Ахмата" с июля 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего сербского игрока 20 сыгранных матчей за грозненский коллектив, в которых он отличился четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает серба в три миллиона евро.
Агент Богосаваца - об интересе ЦСКА: пока рано говорить о чем-то конкретном
Футбольный агент защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца Младен Ратковица рассказал об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Фото: ФК "Ахмат"