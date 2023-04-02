По сообщениям СМИ, руководство Пари НН приняло решение произвести тренерскую рокировку. Нынешний наставник нижегородцев Артем Горлов покинет свой пост. А его место займет Сергей Юран. Назначение произойдет 3 апреля.
Российский специалист Артем Горлов был назначен тренером "Пари НН" зимой 2022 года. С того момента нижегородцы потерпели 4 поражения в 4 играх РПЛ, а также вылетели из Кубка России. По итогам 21 тура "Пари НН" с 19 очками располагается на 13-й строчке (зона стыков). Последним место работы Юрана были "Химки".
Источник: "Чемпионат"
"Пари НН" назначит Юрана главным тренером 3 апреля
Российский специалист Сергей Юран станет новым наставником "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"