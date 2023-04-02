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Форвард "Торпедо" Турищев: пенальти не было. Чудак в два раза больше меня, заваливается вместе со мной

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Российский футболист "Торпедо" Максим Турищев поделился мыслями по поводу пенальти в матче 21-го тура с "Ростовом" (1:2).
Фото: ФК "Ростов"
- Мое мнение, что фола не было. Чудак в два раза больше меня, заваливается вместе со мной. Судья говорит, что я его обхватываю. Не знаю, мое мнение, что пенальти не было, - приводит мнение Турищева "Матч ТВ".

На 31-минуте игры между "Ростовом" и "Торпедо" произошел эпизод борьбы за мяч между форвардом москвичей Максимом Турищевым и форвардом ростовчан Николаем Комличенко. Арбитр оценил данный эпизод как нарушение правил и наказал автозаводцев 11-метровым. Форвард дружины Валерия Карпина заработал свой восьмой пенальти в этом сезоне. К мячу подошел Дмитрий Полоз. Но голкипер "Торпедо" Егор Бабурин сумел отразить удар. Несмотря на это, "Ростову" удалось вырвать три очка благодаря голам Андрея Ланговича и Евгения Чернова. Теперь южный коллектив единолично занимает 2 место и оторвался от "Спартака" на 3 балла. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков.


Ростов Торпедо Комличенко Турищев
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