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Глебов - об удалении: завелся немножко, не рассчитал. Еще раз хочу извиниться перед футболистом "Торпедо"

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Игрок "Ростова" Данил Глебов высказался по поводу своего удаления в матче 21-го тура с "Торпедо" (2:1).
Фото: РИА Новости
- Завелся немножко, не рассчитал. Умысла нанести травму не было, хотел сыграть в мяч. Немного не успел. Еще раз хочу извиниться перед футболистом "Торпедо". Надеюсь, не нанес ему серьезную травму. Зашел к ним в раздевалку, пожал руку, принес извинения. Конечно, не должен был подставлять команду. Виноват. Это футбол — это эмоции. У него, похоже, на ушиб. Говорит, что нормально себя чувствует, приводит комментарий Глебова "Матч ТВ".

"Ростов" сумел переиграть аутсайдера лиги "Торпедо" со счетом 2:1. Этой третья подряд победа дружины Валерия Карпина. Ранее были обыграны "Пари НН" (2:1) и "Химк"и (1:0). Теперь южный коллектив единолично располагается на 2-й строчке, опережая "Спартак" на 3 балла. При этом отставание от "Зенита", идущего на 1 месте, составляет 7 очков.

Хавбек Данил Глебов вышел в основе "Ростова" с капитанской повязкой. Для Данила игра закончилась на 42-й минуте. Футболист грубо сфолил на игроке москвичей и главный арбитр поединка после просмотра ВАР принял решение отправить Глебова в раздевалку досрочно. Для игрока сборной России это 1 красная карточка в сезоне. Также на счету игрока 5 желтых. За 30 встреч Глебов набрал 4+4 по системе гол плюс.


Глебов Ростов Торпедо
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