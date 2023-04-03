Конате: "Ахмат" всегда старается выигрывать, чтобы Кадыров был рад. Кто бы не хотел иметь "Мерседес"?

Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате заявил, что был бы не против получить в подарок машину от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: ФК "Ахмат"





25-летний Мохамед Конате на международном уровне играет за сборную Буркина-Фасо. В грозненский "Ахмат", который назван в честь отца главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмата, нападающий перешел в 2021 году. До этого Конате выступал в России за екатеринбургский "



Источник: - Кадыров? Я видел его лишь один раз — он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад. Машины в подарок? Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил, ха-ха. Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь "Мерседес"?25-летний Мохамед Конате на международном уровне играет за сборную Буркина-Фасо. В грозненский "Ахмат", который назван в честь отца главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмата, нападающий перешел в 2021 году. До этого Конате выступал в России за екатеринбургский " Урал ", подмосковные "Химки" и "Тамбов". Всего за грозненский клуб форвард сыграл 48 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с командой Кадырова рассчитан до лета 2024 года.Источник: "РБ Спорт"