Как сообщает источник, руководство "Краснодара" не станет предлагать новый контракт вингеру команды Алексею Ионову. Действующее соглашение между сторонами заканчивается этим летом.
Алексей Ионов перебрался в "Краснодар" из "Ростова" в октябре 2020 года. В текущем сезоне в его активе 25 сыгранных матчей, в которых 34-летний российский футболист отметился 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Всего за краснодарскую команду Ионов забил 11 голов и отдал 9 ассистов в 72 играх.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Краснодар" не будет продлевать контракт с Ионовым
Стало известно, что руководство "Краснодара" не планирует продлевать истекающее соглашение с полузащитником Алексеем Ионовым.
Фото: ФК "Краснодар"