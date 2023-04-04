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"Сочи" может арендовать у "Зенита" Алипа летом

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Казахстанский футболист Нуралы Алип может перебраться в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
По сообщениям СМИ, "Сочи" заинтересован в услугах 23-летнего центрального защитника Нуралы Алипа и хочет взять в аренду игрока летом. Отмечается, что наставник южан Курбан Бердыев готов предоставить зенитовцу игровое время. Руководство петербуржцев пока не приняло решение по будущему Алипа.

Нуралы Алип пополнил состав "Зенита", перебравшись из "Кайрата". В этом сезоне казахстанец провел всего 9 игр за дружину Сергея Семака. На счету футболиста 555 игровых минут. Примечательно, что Алип и Бердыев вместе работали в "Кайрате". "Сочи" после 21 тура располагается на 9-й строчке, имея в своем активе 31 очко.

Источник: Legalbet.kz


Зенит Сочи Алип Бердыев
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