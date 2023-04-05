- Дело в том, что "Спартак" немного отходит от своей игры - очень рано начинается долбежка в штрафную на высоких игроков. Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол - напоминает среднюю немецкую команду, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в весенней части текущего сезона провел 8 матчей во всех турнирах, при этом в первых четырех красно-белые одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью, а после 11 марта 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения. В чемпионате России подопечные испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрали 5 очков в 4 сыгранных весенних турах.
Шалимов: чем больше у "Спартака" выходит иностранцев, тем больше он напоминает среднюю немецкую команду
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов оценил текущую игру московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"