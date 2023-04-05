- Абаскаля рано короновали? В то время это было заслуженно. Просто нужно подтверждать постоянно. Сейчас непростой период, который нужно пережить. Когда они его переживут, будет понятно. Но до этого всё было вполне заслуженно, - приводит мнение Широкова "Чемпионат".
В весенней части российского футбольного сезона "Спартак", завершивший первую часть сезона российского первенства на 2-й строчке, не может выиграть уже 4 встречи подряд. Всего за 8 игр второй части у дружины Гильермо Абаскаля три победы. Эти результаты ухудшили турнирное положение столичного коллектива. "Спартак" опустился на 3 место и рискует покинуть лидирующую тройку. Отрыв от ЦСКА, расположившегося на 4-й строчке, составляет всего 3 балла. Вчера "Спартак" покинул верхнюю сетку Кубка России, проиграв "Уралу" (2:1). Действующий победитель турнира попробует выйти в финал через нижнюю сетку. В 22 туре РПЛ команда Абаскаля встретится с "Динамо", которое также вчера проиграло "Акрону" и прекратило участие в Кубке.
Широков: Абаскаля рано короновали? В то время это было заслуженно
Экс-игрок "Спартака" Роман Широков поделился своими соображениями по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"