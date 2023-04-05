- Второй тайм остался за нашим соперником. Мы попали под серьезный прессинг. Но иногда матчи складываются не так, как ты того хочешь. Хочу отметить, что мы сохранили уровень концентрации и собранности. Всех поздравляю с победой, - приводит мнение Мойзеса "Матч ТВ".
28-летний бразилец Мойзес вышел в основе ЦСКА на поединок против "Крыльев Советов" (1:0). Примечательно, что игрок расположился в центре обороны. Своими удачными действиями футболист помог столичному коллективу сохранить ворота в неприкосновенности. Исход поединка решил автогол голландского защитник дружины Игоря Осинькина Гленна Бейла. Первая встреча между москвичами и самарцами закончилась со счетом 2:2. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где их уже ждет "Урал", обыгравший "Спартак". Победитель выйдет в суперфинал, который пройдет в "Лужниках".
Мойзес – о победе над "Крыльями Советов": второй тайм остался за нашим соперником
Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился мыслями по поводу победы над "Крыльями Советов" (1:0).
Фото: "Чемпионат"