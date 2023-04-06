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Калешин: формат Кубка России не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях

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Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин заявил, что формат Кубка России не очень справедливый, но выразил желание встретиться со "Спартаком".
Фото: ФК "Акрон"
- Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьезное преимущество. С кем хотели бы сыграть дальше? "Спартак"! Народная команда, в Тольятти будет сумасшедший ажиотаж. Да и просто интересно против них сыграть: хороший тренер, хорошая команда.

Московский "Спартак" под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля смог добраться до стадии полуфинала Пути РПЛ Кубка России, где потерпел поражение от екатеринбургского "Урала" по итогам двухматчевого противостояния. Красно-белые примут участие в матче второго этапа полуфинала Пути регионов, где их соперником станет либо тольяттинский "Акрон" из Второй лиги, который ранее выбил из розыгрыша турнира московские "Локомотив", "Торпедо" и "Динамо", либо победитель пары "Краснодар" - "Ростов".

Источник: Metaratings


Кубок России Калешин Акрон Спартак
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