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Ломаев: на матч не пустили семимесячного ребенка из-за Fan ID. Это смешно, сюрреализм полный

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Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался против карты болельщика на российских стадионах.
Фото: РИА Новости
- У нас до Fan ID было многое запрещено, а сейчас вообще люди перестали ходить на футбол. Недавно была ситуация, когда на матч не пустили семимесячного ребенка из-за паспорта болельщика. Это смешно, сюрреализм полный.

После повсеместного введения Fan ID самарские "Крылья Советов" провели два домашних матча в Самаре в РПЛ. Соперниками были грозненский "Ахмат" и "Оренбург". Также самарцы сыграли две домашние игры в рамках Кубка России с московскими "Динамо" и ЦСКА. Посещаемость матчей в национальном кубке была заметно выше, чем на играх РПЛ.

На один из матчей в Екатеринбурге в марте многодетная семья долгое время не могла попасть на стадион из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка. Позднее президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать меры по упрощению получения карты болельщика детям до 14 лет. По последним сообщениям СМИ, рассматривается вариант полной отмены Fan ID для детей.

Источник: Metaratings


Ломаев Крылья Советов Fan ID
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