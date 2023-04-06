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Защитник "Крыльев" Бейл – об автоголе в матче с ЦСКА: дерьмовый момент. Я убил игру, и у нас не было времени отыграться

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Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл прокомментировал свой автогол в ответном матче Кубка России с ЦСКА (0:1) в компенсированное время.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Дерьмовый момент. Я убил игру, и у нас не было времени отыграться. Что касается чемпионата России, то "Крылья Советов" точно не вылетят в Первую лигу по итогам сезона, – приводит слова Бейла "РИА Новости".

5 апреля на "ВЭБ Арене" ЦСКА и "Крылья Советов" выясняли между собой, кто пройдет в финал Пути РПЛ Кубка России. По итогам 90 минут игры на табло стадиона "армейцев" горели нули. Дело шло к серии 11-метровых, но на третьей компенсированной минуте после прострела защитника ЦСКА Виллиама Роши Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота.

Финальный свисток главного арбитра зафиксировал минимальную победу команды Владимира Федотова со счетом 1:0, которая позволила ей пробиться в следующий раунд. Теперь "Крылья Советов" могут встретиться с другим представителем Самарской области в Пути регионов Кубка страны.


Крылья Советов ЦСКА Бейл Г Кубок России
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