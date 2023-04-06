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Терюшков: сборная России при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо

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Депутат Госдумы РФ и экс-член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков дал рекомендацию Артему Дзюбе не снижать темп и сохранять патриотический настрой.
Фото: Globall Look Press
– Темпу, который взял Артем на старте весенней части сезона, позавидуют многие – шесть голов и передача в четырех турах. Такой игрой он дал ответ многим скептикам относительно своего возвращения в наш футбол и своей формы. Высокая результативность подтверждает профессиональный статус Артема.

Футболиста из сборной выгнать можно, но сборную из футболиста – нет. Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо – расходятся они во взглядах. Артем пусть не снижает темп и сохраняет патриотический настрой, признание и реализация будут обеспечены, – цитирует Терюшкова "РБ Спорт".

В первой декаде февраля Артем Дзюба перешел в "Локомотив", подписав с "железнодорожниками" контракт до конца текущего сезона. В двух стартовых матчах в составе красно-зеленых в Кубке России со "Спартаком" 34-летнему футболисту не удалось отличиться. Однако в четырех следующих играх чемпионата страны Дзюба наколотил сразу шесть голов.

Нападающий оформил хет-трик в ворота "Ростова" (3:1) на выезде, стал автором победного мяча своей команды в игре с "Краснодаром" (3:2) и оформил дубль в недавнем поединке с "Пари Нижний Новгород" (4:0). "Локомотив" с Дзюбой одержал четыре победы в четырех матчах РПЛ после возобновления сезона и догнал в таблице идущий десятым "Урал" из Екатеринбурга.


Терюшков Дзюба Локомотив
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