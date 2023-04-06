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Агент: Малком не говорил, что хочет уйти из "Зенита" в клуб, выступающий в еврокубках

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Гильерме Миранда, агент форварда "Зенита" Малкома, заявил, что слова его клиента о желании покинуть российский клуб ради выступления в еврокубках были неверно истолкованы.
Фото: ФК "Зенит"
– Действительно ли Малком летом хочет перейти из "Зенита" в клуб, выступающий в еврокубках? Он этого не говорил. Малком сказал только, что однажды может вернуться в "Барселону". Только это, – приводит слова Миранды "Матч ТВ".

На этой неделе Малком в интервью западной прессе сообщил о намерении уйти из "Зенита" ради того, чтобы вернуться в Лигу чемпионов или другой еврокубок. В марте уроженец Сан-Паулу получил российский паспорт, хотя продолжает носить статус легионера в чемпионате России и не имеет возможности выступать за сборную России.

В настоящее время Малком на пару с нападающим "Спартака" Квинси Промесом лидируют в гонке бомбардиров РПЛ. Каждый из игроков наколотил в нынешнем сезоне по шестнадцать голов. "Зенит", цвета которого защищает Малком, уверенно возглавляет таблицу чемпионата страны, опережая "Ростов" на семь очков, а "Спартак" - на десять.


Зенит Малком
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